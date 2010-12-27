Ушел из жизни дирижер Марис Янсонс

Народный артист России скончался на 77- году жизни.

О трагической новости в соцсетях сообщил пианист Денис Мацуев. Музыкант вспомнил, что 1 декабря он и Янсонс должны были выступить вместе с Венским филармоническим оркестром.

Марис Янсонс родился в Риге в 1943 году, 13 лет спустя он начал учиться в Ленинградской консерватории. За свою дирижерскую карьеру он руководил оркестрами с мировой известностью. Его наградили знаком "За заслуги перед Петербургом" и "Большой музыкальной премией Латвии".

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Фото: philharmonia.spb.ru