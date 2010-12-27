Ушел из жизни британский аниматор Ричард Уильямс

Именно он подарил миру кролика Роджера.

В Великобритании скончался режиссер кино и мультипликации Ричард Уильямс, сообщило издание "Daily Mail". Аниматору было 86 лет. Умер Уильямс в своем доме в Бристоле.

Уильмяс известен всему миру как режиссер-мультипликатор художественных фильмов "Кто подставил кролика Роджера" и "Розовая пантера". Он был трехкратным обладателем "Оскара". Также режиссер два раза получал премию Bafta. Кроме того, Уильямс написал книгу "Набор для выживания аниматора", которая считается библией в анимационной индустрии и была переведена на девять языков.

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