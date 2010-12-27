Умер актёр Питер фонда

Актер был прославился ролью в фильме "Беспечный ездок"

В США на 80-ом году жизни скончался актер и режиссер Питер Фонда. Об этом сообщили NBC, ссылаясь на семью артиста.



Известно, что кинозвезда умер в своём доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, которая возникла из-за рака легких. По словам сестры Фонды, актёр ушёл из жизни "с улыбкой", прекрасно проведя время со своими родственниками.



Питер Фонда был известен широкому зрителю своими ролями в таких лентах, как "Беспечный ездок", "Побег из Лос-Анджелес" , "Проект Ларами" и другие.



За свои работы в кино он неоднократно номинировался на ряд престижных кинопремий, включая два "Оскара". За роли в картинах "Золото Ули" и "Страсть Эйн Рэнд" Фонда получил Золотой глобус.



Фото: скриншот из фильма" Беспечный ездок"