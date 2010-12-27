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Умер актёр Питер фонда
Сегодня, 11:02
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Rybka123

Умер актёр Питер фонда

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Актер был прославился ролью в фильме "Беспечный ездок"

В США на 80-ом году жизни скончался актер и режиссер Питер Фонда. Об этом сообщили NBC, ссылаясь на семью артиста. 

Известно, что кинозвезда умер в своём доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, которая возникла из-за рака легких. По словам сестры Фонды, актёр ушёл из жизни "с улыбкой", прекрасно проведя время со своими родственниками. 

Питер Фонда был известен широкому зрителю своими ролями в таких лентах, как "Беспечный ездок", "Побег из Лос-Анджелес" , "Проект Ларами" и другие. 

За свои работы в кино он неоднократно номинировался на ряд престижных кинопремий, включая два "Оскара". За роли в картинах "Золото Ули" и "Страсть Эйн Рэнд" Фонда получил Золотой глобус. 

Фото: скриншот из фильма" Беспечный ездок"

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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