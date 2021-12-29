Ушел из жизни бывший митрополит Петербургский и Ладожский Владимир Котляров

В 1995-2014 года Владимир Котляров был правящим архиереем Санкт-Петербургской епархии.

На 93-и году жизни скончался митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир Котляров. Об этом рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

В 1995-2014 года Владимир Котляров был правящим архиереем Санкт-Петербургской епархии. В 2014 году стал почетным настоятелем собора Владимирской иконы Божией Матери.

Владимир Котляров родился в 1929 году в Казахстане в семье диакона. После окончания Джамбульского статистического техникума поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1952 году. Через несколько лет в 1958 году он окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

27 декабря 1995 года был назначен управляющим Санкт-Петербургской епархией и постоянным членом Священного синода. В 2009 стал почетным гражданином Санкт-Петербурга.

Ранее ушла из жизни глава петербургского Гидрометцентра Татьяна Загребина. Прощание состоится 22 января.

Фото: Санкт-Петербургская митрополия русской праволславной церкви

