Ушла из жизни глава петербургского Гидрометцентра Татьяна Загребина

Прощание состоится 22 января.

Вчера, 18 января, ушла из жизни начальник ФГБУ "Северо-Западное УГМС", кандидат географических наук Татьяна Аркадьевна Загребина. Информация об этом появилась на сайте Гидромецентра.

К летальному исходу привела непродолжительная болезнь. Татьяне Загребиной было 63 года. Она родилась 17 августа в Ижевске (Удмуртия). В 1986 году окончила Одесский гидрометеорологический институт, позднее продолжила свое обучение у Удмуртском государственном университете на экономиста-менеджера. В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию.

Свою карьеру в Гидрометцентре Татьяна Аркадьевна начала в Удмуртии. В 2006 году перешла в Северо-Западное управление, а возглавила его в 2020 году.

На позиции заместителя Татьяна Загребина курировала ряд международных экологических проектов, например, Российско-Финляндский проект Программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго- Восточная Финляндия на 2014-2020 гг.". Она была экспертом научного трехстороннего форума по вопросам защиты морской среды Балтийского моря (Россия, Финляндия, Эстония). В период чемпионата мира по футболу 2018 в России кандидат географических наук отвечала за наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха, в том числе по показателям химического и радиоактивного загрязнения. Деятельность главы Гидрометцентра была очень широкой. Она была награждена знаками "Почетный работник Гидрометслужбы России", "Участник ликвидации последствий ЧС" и "Отличник охраны природы".

Глубоко скорбим об уходе из жизни нашей коллеги, талантливого руководителя, замечательного и мудрого человека. Память о Татьяне Аркадьевне Загребиной навсегда сохранится в наших сердцах и истории Гидрометслужбы России.

Прощание состоится 22 января на Иликовском кладбище в 10:00.

Фото: ФГБУ "Северо-Западное УГМС"