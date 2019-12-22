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Ушел из жизни композитор группы "Ласковый май" Владимир Бойко
Сегодня, 15:04
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nastya960

Ушел из жизни композитор группы "Ласковый май" Владимир Бойко

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Бойко сотрудничал с группой с 1989 года.

Композитор Владимир Бойко, работавший с группой "Ласковый май", умер 3 мая в Воронеже после продолжительной болезни. Ему было 60 лет. Об этом в Instagram сообщил продюсер группы Андрей Разин.

Разин рассказал, что Бойко сотрудничал с группой с 1989 года, как музыкальный руководитель и композитор.

"Ласковый май" - советская и российская поп-группа, которая существовала с 1986 по 1992 года. В 2009 году группа возобновила выступления, но в новом составе.

Незадолго до этого умерла автор текстов песен группы "Ласковый май" Алла Гольцева.

Теги: композитор, ласковый май
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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