Ушел из жизни композитор группы "Ласковый май" Владимир Бойко

Бойко сотрудничал с группой с 1989 года.

Композитор Владимир Бойко, работавший с группой "Ласковый май", умер 3 мая в Воронеже после продолжительной болезни. Ему было 60 лет. Об этом в Instagram сообщил продюсер группы Андрей Разин.

Разин рассказал, что Бойко сотрудничал с группой с 1989 года, как музыкальный руководитель и композитор.

"Ласковый май" - советская и российская поп-группа, которая существовала с 1986 по 1992 года. В 2009 году группа возобновила выступления, но в новом составе.

Незадолго до этого умерла автор текстов песен группы "Ласковый май" Алла Гольцева.