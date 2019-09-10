Российской поэтессе было 74 года.

Умерла автор текстов песен группы "Ласковый май" Алла Гольцева. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте продюсер музыкальной группы Андрей Разин. Он рассказал, что долгие годы сотрудничал с поэтессой. Она написала более 50 текстов для "Ласкового мая".

Мы много лет сотрудничали с Аллой вместе с Сергеем Кузнецовым и Анатолием Мешаевым… Ее стихи к песням, а также стихи и сказки стали классикой прокомментировал Андрей Разин

Алла Гольцева скончалась в возрасте 74 лет. за свою профессиональную карьеру она смогла поработать с советскими и российскими артистами. Она писала песни для Анне Вески, Ларисы Долиной, Валентины Толкуновой, Алексея Глызина, Алексея Чумакова и других звезд шоу-бизнеса.

Горсуд Петербурга отказал продюсеру "Ласкового мая" в иске к "Зениту".



