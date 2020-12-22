Александр Высокинский рассказал о выполненных обязательствах на посту главы города.

Ушедший в отставку мэр Екатеринбурга подвел итоги работы. Александр Высокинский выступил на заседании городской думы 22 декабря. Чиновник отметил, что его работа на занимаемом посту была связана с серьезными вызовами. Он добавил, что их удалось преодолеть и улучшить развитие города. Спикер добавил, что вместе с Алексеем Орловым передает дела с точки зрения преемственности.

Мы в два раза увеличили объемы капитальных ремонтов, соцсферы, в полтора раза увеличили объемы нового строительства. Мы сделали новые стандарты благоустройства, которые уже были реализованы. Большой объем работ выполнен….В две силы теперь, когда я в области, а Алексей Валерьевич здесь , для города сделаем еще больше Александр Высокинский, экс-мэр Екатеринбурга

Алексей Орлов подчеркнул, что важными задачами для местного правительства является организация Универсиады-2023 и празднования 300-летия Екатеринбурга. Он также заявил о намерении создать более комфортные условия для каждого жителя города.

Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли отставку мэра Высокинского.