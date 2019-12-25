Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли отставку мэра Высокинского

Чиновник перейдет на должность главы Свердловской области.

Депутаты гордумы Екатеринбурга во вторник приняли отставку главы администрации города Александра Высокинского. Накануне чиновник принял предложение стать главой Свердловской области. "За" снятие главы города с должности проголосовали 24 парламентария. Решение принято единогласно, по словам депутата Игоря Володина.

Временно исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга станет Алексей Орлов. Конкурс по отбору кандидатов на должность назначен на 1 февраля 2021 года.

Напомним, что Александр Высокинский стал главой Екатеринбурга 25 сентября 2018 года решением депутатов городской думы. Решение принималось после отмены прямых выборов. В знак протеста из-за отмены прямых выборов экс-мэр Евгений Ройзман ушел в отставку.

Вице-мэром Екатеринбурга стал замгубернатора Свердловской области Орлов.

Фото: Piter.tv