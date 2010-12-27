На территории петербургского детского сада нашли ушастых ежат в коробке

Предположительно, ежиков могли выбросить на улицу хозяева взрослых особей.

Центр помощи диким животным "Велес" опубликовал фото детенышей ушастого ежа. Малышей нашли на территории петербургского детского сада. Об этом работники "Велеса" рассказали в своей группе "ВКонтакте".

Ежата находились в коробке на территории детского дошкольного учреждения. Предположительно, ежиков могли выбросить на улицу хозяева взрослых животных.

Сейчас малышам ничего не угрожает, за ними ухаживают сотрудники центра "Велес".

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Фото: ВК/ РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным