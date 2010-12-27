На территории петербургского детского сада нашли ушастых ежат в коробке

Центр помощи диким животным "Велес" опубликовал фото детенышей ушастого ежа. Малышей нашли на территории петербургского детского сада. Об этом работники "Велеса" рассказали в своей группе "ВКонтакте".
Ежата находились в коробке на территории детского дошкольного учреждения. Предположительно, ежиков могли выбросить на улицу хозяева взрослых животных.
Сейчас малышам ничего не угрожает, за ними ухаживают сотрудники центра "Велес".
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Фото: ВК/ РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным
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