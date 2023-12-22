Ушастые совы поселились в Купчино

Этот вид сов достаточно трудно заметить, поскольку предпочитают ночную активность, а в дневное время задерживаются в укромных местах.

В одном из парков Фрунзенского района Петербурга обосновалась семья ушастых сов. Как пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу администрации Фрунзенского района, ранее эти пернатые обитали в лесах Ленинградской области.

Ушастных сов достаточно трудно заметить, поскольку предпочитают ночную активность, а в дневное время задерживаются в укромных местах. Эти птицы относятся к видам, мигрирующим на протяжении года. В центральных районах России они появляются в марте-апреле, а затем отправляются на зимовку в более теплые страны.

Орнитологи не видят угрозы для ушастных сов в Петербурге. Вместе с тем, специалисты подчеркнули, что лучшим, что может сделать человек, это не мешать птицам жить в естественной для них среде.

Добавиим, что ушастые совы находятся под видеонаблюдением. Если потребуется помощь, к ним приедет ветеринарная бригада.

Ранее мы сообщили о том, что на Елагином острове заметили длиннохвостую неясыть.

Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района