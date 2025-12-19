В Кремле рассказали о плане по направлению денег на восстановление территорий.

Помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков указал, что часть денежных средств из замороженных резервов нашего государства на Западе, можно было бы направить на восстановление пострадавших территорий после заключения мирного договора между Москвой и Киевом. Соответствующий комментарий чиновник из Кремля дал журналистам в ходе брифинга, проведенного по результатам переговоров с американской делегацией. По словам участника мероприятия, на встрече с иностранцами наши делегаты акцентировали внимание на том, что руководство готово направить один миллиард долларов в "Совет мира" по Сектору Газа.

Остальные же средства из наших замороженных в США резервов можно было направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Разговор по этой теме будет продолжен в двухсторонней экономической группе. Юрий Ушаков, помощник президента РФ

Напомним, что около 04:15 часов утра 23 января в Кремле завершились переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. С российской стороны в событии также были задействоааны Юрий Ушаков и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны Вашингтона в Москве находился основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Фото и видео: Kremlin.ru