В Кремле не стали комментировать предложение Стивена Уиткоффа пригласить на встречу глав США и России украинского политика.

Следующая неделя обозначена как ориентир для встречи между российским и американским президентами Владимиром Путины и Дональдом Трампом. Соответствующее заявление сделал в интервью для журналистов новостного агентства ТАСС помощник главы нашего государства Юрий Ушаков. Таким образом эксперт прокомментировал СМИ публикацию The New York Times (NYT) о том, что лидер Белого дома рассчитывает провести встречу с главой Кремля в ближайшее время. Также в Москве уточнили, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф упоминал в рамках своего недавнего рабочего визита вариант трехсторонней встречи с лидером киевского режима Владимира Зеленского, однако российское руководство оставила инициативу без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.

Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи, и сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно. Юрий Ушаков, представитель Кремля

Фото и видео: Telegram / ТАСС