Ушаков: Путин предложит участникам саммита ЕАЭС провести заседание в Петербурге

В рамках встречи, запланированной на конец декабря, глава Российского государства предлагает обсудить актуальные проблемы содружества в неформальном ключе.

Во время саммита Евразийского экономического союза, прошедшего 27 июня в Минске, президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести традиционную декабрьскую встречу лидеров стран СНГ в Петербурге. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

В рамках встречи, запланированной на конец декабря, глава Российского государства предлагает обсудить актуальные проблемы содружества в неформальном ключе, обеспечив открытость обсуждений и способствуя установлению конструктивного диалога. Также ожидается возможность организации сессии Высшего Евразийского экономического совета.

По словам Ушакова, идея подобного формата обмена мнениями поддерживается российским руководством и предлагается партнерам СНГ в качестве действенной площадки для решения текущих проблем и укрепления сотрудничества. Конкретные сроки и порядок подготовки мероприятия пока уточняются, но приглашение принять участие в встрече направлено всем заинтересованным сторонам.

Ранее Путин назвал создание культурно-образовательных комплексов важным проектом.

Фото: официальный сайт президента России