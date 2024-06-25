Ушаков: мирные инициативы Путина позволяют остановить боевые действия на Украине

По его словам, у властей на столе лежит этот вариант.

Мирные инициативы президента РФ Владимира Путина позволяют остановить боевые действия на Украине. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ушаков прокомментировал мирные инициативы президента в рамках выступления на форуме "Примаковские чтения". По его словам, у властей на столе лежит этот вариант. Помощник главы государства отметил, что в случае готовности принять его военные действия будут буквально сразу прекращены.

Ранее Ушаков призвал к изменению санкционного режима ООН в отношении КНДР.

Видео: ВКонтакте / ИМЭМО РАН