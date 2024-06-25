Ушаков призвал к изменению санкционного режима ООН в отношении КНДР

Помощник главы РФ оценил санкции СБ ООН в отношении Северной Кореи.

Международному сообществу пришло время подумать над изменениями санкционного режима, действующего против КНДР. Соответствующее заявление сделал помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков, выступая перед участниками "Примаковских чтений". Специалист поднял тему о внешнем давлении и ограничениях, введенных в свое время против властей Северной кореи решением Совета безопасности при Всемирной организации. Он призвал международное сообщество задуматься о том, как и что именно важно поменять в существующем запрещающем режиме.

Некоторые из них, как не раз справедливо отмечал наш президент, выглядят довольно странно, например, ограничения, связанные с трудовой миграцией. Эти ограничения просто, очевидно, они просто негуманны. Юрий Ушаков, помощник главы РФ

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Фото и видео: Вконтакте / ИМЭМО РАН