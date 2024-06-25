Международному сообществу пришло время подумать над изменениями санкционного режима, действующего против КНДР. Соответствующее заявление сделал помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков, выступая перед участниками "Примаковских чтений". Специалист поднял тему о внешнем давлении и ограничениях, введенных в свое время против властей Северной кореи решением Совета безопасности при Всемирной организации. Он призвал международное сообщество задуматься о том, как и что именно важно поменять в существующем запрещающем режиме.
Некоторые из них, как не раз справедливо отмечал наш президент, выглядят довольно странно, например, ограничения, связанные с трудовой миграцией. Эти ограничения просто, очевидно, они просто негуманны.
Юрий Ушаков, помощник главы РФ
Сийярто прокомментировал перенос подготовки ВСУ инструкторами ЕС на Украину.
Фото и видео: Вконтакте / ИМЭМО РАН
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все