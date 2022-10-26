Ушаков: Путин и Уиткофф обсуждали дальнейшее урегулирование на Украине

В Кремле передают информацию об итогах встречи Путина и Уиткоффа международным партнерам.

Москва уже приступила к информированию своих друзей и международных партнеров о результатах прошедшей накануне рабочей встречи между российским президентом Владимиром Путиным и специальным посланником американского политического лидера-республиканца Стивеном Уиткоффом. Соответствующее заявление сделал в интервью для журналистов новостного агентства ТАСС помощник главы нашего государства Юрий Ушаков. Эксперт пояснил СМИ, что сразу же после беседы в Москве и доклада от Уиткоффа лидер Белого дома по телефону созвонился с рядом ведущих европейских партнеров и переговорил с ними об итогах мероприятия.

Я отмечу, что мы так же, используя соответствующие каналы, уже приступили к информированию наших ближайших партнеров и друзей о тех вопросах, которые обсуждались в ходе упомянутой встречи с Уиткоффом. Юрий Ушаков, представитель Кремля

В частности, Дональд Трамп созвонился с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Согласно данным от издания AFP, в беседе также оказались задействованы премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. С Фридрихом Мерцем у главы США была позже выделено отдельное время для разговора, в ходе общения президент США назвал встречу Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом продуктивной и превосходящей "все ожидания".

Фото и видео: Telegram / ТАСС