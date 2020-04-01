Ущерб от загрязнения реки Утки предварительно оценили в 67 млн рублей

Лабораторные анализы подтвердили факт нарушения экологического законодательства.

Предварительная оценка ущерба, нанесенного реке Утке в результате незаконных действий, превысила 67 миллионов рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Романов, который взял ситуацию под личный контроль после обращения жителей Невского района.

Как напомнил "Петербург2", в декабре 2025 года граждане сообщили о подозрительной активности: грузовики сбрасывали грунт в русло реки, который затем разравнивали экскаватором. По запросу депутата Росприроднадзор провел проверку на территории Петербурга (ул. Русановская) и Ленинградской области.

Лабораторные анализы подтвердили факт нарушения экологического законодательства. В Ленинградской области было обнаружено 1591,5 тонны отходов V класса опасности. Качество воды в реке ниже по течению от места сброса значительно ухудшилось.

Депутат Михаил Романов направил заключение о причиненном ущербе в Следственный комитет РФ. Он просит возбудить уголовные дела по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порче земли. Контроль за возмещением ущерба также установлен Генеральной прокуратурой РФ.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин заинтересовался загрязнением Утки в Петербурге.

