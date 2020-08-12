Ущерб от беспорядков в Минске оценили в более чем 500 тыс. белорусских рублей

На восстановление города уйдет "не одна неделя".

Ущерб от беспорядков в Минске оценили в более чем 500 тысяч белорусских рублей (около 14 млн российских рублей). Об этом заявил руководитель городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь. Чиновник отметил, что в центре столицы Белоруссии повреждены светофоры, транспортные остановки, дорожные знаки, плиточные покрытия, а также сотни контейнеров.

Эксперт заметил, что на ту сумму, которую. придется потратить на восстановление Минска, чиновники могли закупить для больниц девять аппаратов ИВЛ. В настоящее время все коммунальные службы города участвуют в работах по наведению порядка на улицах.

Кроме транспортной инфраструктуры протестующие нанесли ущерб клумбам, кадкам с деревьями, контейнерам с цветками. На восстановление зеленых насаждений Минска у специалистов уйдет "не одна неделя".

В Белоруссии возбудили 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников милиции.

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