Усадьбу Шуваловых выставили на торги за 366 млн рублей

Объекты продает Всероссийский НИИ токов высокой частоты им. В.П. Вологдина

Комплекс из 13 зданий в Шуваловском парке выставили на торги. Начальная стоимость лота составляет 366 млн рублей. Торги на площадке Российского аукционного дома пройдут в мае.

Собственик продает усадьбу Шуваловых (Воронцовой-Дашковой), Большой дворец, Малый дворец, Конный двор, бывший дом Садовник, Туфовую арку и еще семь построек. Они занимают участок площадью 7,5 га. Часть зданий являются объектами культурного наследия федерального значения.

На данный момент усадьба принадлежит Всероссийскому НИИ токов высокой частоты им. В.П. Вологдина. Объектам требуется реставрация. После работ здания можно приспособить под культурно-досуговую деятельность и различные мероприятия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ромещения бывших офицерских казарм в центре Петербурга ушли с молотка за 350 млн рублей.

Фото: shuvalovopark.ru