Помещения бывших офицерских казарм в центре Петербурга ушли с молотка за 350 млн рублей

Здания были возведены в начале XIX и являются объектом культурного наследия регионального значения.

В среду, 28 апреля, с молотка ушли помещения в здании бывших офицерских казарм лейб-гвардии Измайловского полка. Торги провел Российский аукционный дом по поручению Комитета имущественных отношений города. Об этом сообщила пресс-служба РАД.

Общая площадь помещений составила 7,4 тысячи квадратных метров, которые располагаются в здании казарм, бывшем доме М. А. Гарновского. Отмечается, что здания перед Троицким собором были построены в начале 19-го века и являются объектом культурного наследия регионального значения.

Участие в торгах подавали только две компании, победил ООО "Символ", который предложил за лот 351 млн рублей. Покупатель сохранит казармы, все работы будут согласованы с комитетом по охране памятников. На первом этаже могут разместить рестораны, кафе и магазины, а на втором – офисы и апартаменты. Также здание можно переделать под гостиницу.

Ранее мы писали, что у бывшего министра сельского хозяйства нашли апартаменты за 700 миллионов рублей.

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