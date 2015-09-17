Усадьбу Давыдова на Чайковского отреставрируют за 34 млн рублей

Исполнителя определят путем открытого конкурса в электронной форме.

Стало известно 13 ноября, что здание городской думы планируют отреставрировать. Проект ремонтных работ будет создан до 2023 года. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Так, заказчиком выступил Центр музыкальной культуры "Чайковский". Согласно документу, стоимость работ составит 34 190 450 рублей. Исполнитель должен будет создать проект реставрации.

Исполнителя определят путем открытого конкурса в электронной форме. Победителю выделят 18 миллионов рублей в 2021 году, 12 190 450 рублей — в 2022 году и еще 4 миллиона рублей — в 2023 году.

Ранее в Петербурге окончательно расторгли контракты с "Метростроем" на строительство станций метро.

Фото: Piter.tv