Уроженка Гатчины взяла второе золото на ЧЕ по летним видам спорта

В этот раз она стала лучшей в сольной технической программе.

В шотландском Глазго продолжается чемпионат Европы по летним видам спорта. Об этом сообщают российские СМИ.

Синхронистка сборной России Светлана Колесниченко получила золотую медаль в сольных выступлениях с технической программой. Она получила 93,4816 балла.В российской копилке это 11-ое золото на этом турнире. Второе место досталось представительнице Украины, третье - итальянке.

Ранее мы сообщали, что Светлана в паре с Варварой Субботиной заняла первое место на чемпионате Европы с технической программой дуэтов.

Фото: SWIMSHOP: Плавание. Водное поло. Прыжки. Синхрон/ ВК