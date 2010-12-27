Уроженка Ленобласти взяла золото на Чемпионате Европы

Синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золото чемпионата Европы по летним видам спорта.

Синхронистка Светлана Колесниченко (уроженка Ленобласти) в паре с Варварой Субботиной заняла первое местро на чемпионате Европы по летним видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Россиянки взяли первое место на объединенном чемпионате в в Глазго (Шотландия). У них была техническая программа дуэтов по синхронному плаванию. За свое выступление они получили 95, 1035 балла. Это первое золото России на этих соревнованиях. Второе место взял украинский дуэт, тройку победителей замкнули итальянцы.

На прошлой неделе мы рассказывали, что жительницы Киришского района будут участвовать во Всемирных летних играх Специальной Олимпиады.

Фото: Ленинградская область/ ВК