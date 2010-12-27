Жительницы Киришского района будут участвовать во Всемирных летних играх Специальной Олимпиады

Специальная Олимпиада пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби с 14 по 21 марта 2019 года.

Светлана Колобова и София Бойцова из Киришского района завоевали право выступать в составе сборной команды России на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Абу–Даби в марте 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Эти 2 спортсменки – юнифайд-пара (здоровый спортсмен и атлет с ментальными нарушениями). Они представят Россию в международных соревнованиях по бочче - это разновидности игры петанка и боулинга. В мае этого года партнер по команде Светланы Колобовой Борис Шнелле представлял нашу страну в Люксембурге. Туда приехали более 100 атлетов с ограниченными возможностями здоровья. Тогда спортсмен завоевал 1 место место в личном зачете и 2 место - в командном.

Весной на соревнованиях в ОАЭ ожидают более 7 тысяч участников из 170 стран.

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