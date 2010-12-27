Пауэрлифтер из Тихвинского района установил рекорд России в жиме лёжа

Ивану Никитинскому из Тихвинского района - 12 лет.

Двенадцатилетний пауэрлифтер из Тихвинского района Иван Никитинский поставил рекорд России в жиме лёжа без экипировки и в очередной раз стал чемпионом. Об этом сообщает ЛОТ.

Иван тренируется уже третий год под руководством мастера спорта и по совместительству отца. Свой максимальный вес - 60 килограмм юноша взял в конце июня в Суздале.

Чемпионат России поможет пройти Ивану на один из значимых профессиональных турниров Olimpia Pro Powrlifting Invitational, который проходит в Соединенных штатах. Но пока что ни победа, ни новый рекорд не помогут попасть Ивану на этот турнир, так как туда не допускают лица младше 14 лет.

Иван с отцом планируют уже в следующем году взять вес 80 килограмм и получить звание КМС.

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Фото: ТИХВИНСКАЯ СОРОКА | Реклама, информация, новости/ ВК