Экипаж Виталия Петрова примет участие в марафоне "24 часа Спа"

Сразу две команды SMP Racing выступят на втором по значению гоночном марафоне Европы.

В эту субботу, 28 июля, в Бельгии стартует суточный марафон категории GT - "24 часа Спа". Он считается вторым по значению и сложности автомарафоном Европы. Как стало известно Piter.TV, в гонке выступят два экипажа российской SMP Racing. На старт выйдут команды Виталия Петрова, Дениса Булатова и Майкла Медоуза (Великобритания), а также экипаж Михаила Алешина, Мигеля Молина (Испания) и Давида Ригона (Италия).

Кстати, для Алешина и Петрова это будет уже второй суточный марафон за полтора месяца – ведь в середине июня оба выступали на новом российском прототипе BR1 в Ле-Мане. В число соперников российских гонщиков вошли такие звезды мира автоспорта, как Рубенс Баррикелло и Рикардо Патрезе, Бернд Шнайдер и Гэри Паффет. Всего на марафон заявились 68 экипажей на сверхсовременных автомобилях категории GT.

Для справки - марафон "24 часа Спа" проводится с 1924 года. Нынешний заезд станет юбилейным, 70-м. Отметим, что данная гонка всего на год младше легендарных "24 часов Ле-Мана". Организатором турнира является Королевский автоклуб Бельгии. Заезд проводится в бельгийских Арденнах, на территории, ограниченной деревушками Мальмеди, Ставло и Франкоршам.

"24 часа Спа" считается главной гонкой категории GT, кстати, к участию в ней не допускаются прототипы. Следить за суточным заездом этого года можно с 17.30 по московскому времени на каналах Евроспорт и Мотоспорт ТВ.