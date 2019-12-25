"Чеченского волка" задержали за нападение на сотрудницу МВД в Петербурге

Полиция задержала уроженца Чечни, который вывернул руку инспектору отдела по вопросам миграции УМВД РФ по Центральному району Петербурга. Ему грозит несколько лет лишения свободы.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, вечером 7 августа 21-летний юноша оказал неповиновение полиции при проверке документов на Конюшенной площади. "Чеченского волка", как он сам себя называет в Instagram", задержали и привлекли к административной ответственности.
Как выяснилось, зимой он уже привлекался к уголовной ответственности за стрельбу у Московских ворот в Петербурге.
По ходатайству полиции злоумышленника могут заключить под стражу.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные сообщили о заминировании детской больницы и торгового центра.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
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