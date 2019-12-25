"Чеченского волка" задержали за нападение на сотрудницу МВД в Петербурге

Ранее мужчина уже привлекал внимание полиции.

Полиция задержала уроженца Чечни, который вывернул руку инспектору отдела по вопросам миграции УМВД РФ по Центральному району Петербурга. Ему грозит несколько лет лишения свободы.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, вечером 7 августа 21-летний юноша оказал неповиновение полиции при проверке документов на Конюшенной площади. "Чеченского волка", как он сам себя называет в Instagram", задержали и привлекли к административной ответственности.

Как выяснилось, зимой он уже привлекался к уголовной ответственности за стрельбу у Московских ворот в Петербурге.

По ходатайству полиции злоумышленника могут заключить под стражу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные сообщили о заминировании детской больницы и торгового центра.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО