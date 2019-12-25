Неизвестные сообщили о заминировании детской больницы и торгового центра

На прошедших выходных правоохранители провели несколько проверок по факту сообщений о заминировании зданий. "Жертвами" лжеминеров оказались Детская городская больница №1 на Авангардной улице и ТК "Сенная". Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
О сообщении о заминировании больницы полицейские узнали от охранника на следующий день, утром 9 августа, в то время как само сообщение пришло на почту медучреждения вечером 8-го августа. В ходе проверки взрывных и взрывчатых устройств не обнаружили.
В воскресенье, 9 августа, на официальный сайт ФСБ пришло сообщение о готовящемся теракте в ТК "Сенная" на улице Ефимова. Это планировал сделать некий "Арсений". Было установлено, что номер зарегистрирован на молодого человека, проживающего в Дагестане. В данном случае опасных устройств также не обнаружили.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На минувших выходных в петербургский метрополитен поступило сообщение о минировании девяти вагонов на разных ветках.
Фото: Piter.TV
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