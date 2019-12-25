Неизвестные сообщили о заминировании детской больницы и торгового центра

Эвакуацию проводить не стали. Опасный устройств в ходе проверки не обнаружили.

На прошедших выходных правоохранители провели несколько проверок по факту сообщений о заминировании зданий. "Жертвами" лжеминеров оказались Детская городская больница №1 на Авангардной улице и ТК "Сенная". Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

О сообщении о заминировании больницы полицейские узнали от охранника на следующий день, утром 9 августа, в то время как само сообщение пришло на почту медучреждения вечером 8-го августа. В ходе проверки взрывных и взрывчатых устройств не обнаружили.

В воскресенье, 9 августа, на официальный сайт ФСБ пришло сообщение о готовящемся теракте в ТК "Сенная" на улице Ефимова. Это планировал сделать некий "Арсений". Было установлено, что номер зарегистрирован на молодого человека, проживающего в Дагестане. В данном случае опасных устройств также не обнаружили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На минувших выходных в петербургский метрополитен поступило сообщение о минировании девяти вагонов на разных ветках.

Фото: Piter.TV