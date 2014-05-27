За последний год уровень загрузки петербургских отелей снизился в два раза

Показатель упал до минимальных значений за последние 10 лет.

Судя по данным аналитиков, в прошлом году из-за пандемии коронавируса уровень заполняемости отелей Петербурга составил всего 35%, что вдвое меньше показателей 2019 года. Специалисты отметили, что за последние 10 лет показатель достиг минимума.

Учитывая, что Петербург – востребованный у туристов город, количество путешественников будет увеличиваться. За 2020 год Северную столицу посетили всего 2 миллиона человек, что в пять раз меньше, чем в 2019 году.

Из-за локдауна некоторые отели и вовсе закрылись, другие же нашли выход в услуге изолированного длительного проживания или дневной аренды для удаленной работы. Если постояльцы заселялись надолго, то получали скидку до 20%. Также в период пандемии вырос спрос на загородные отели.

Ранее мы писали, что стоимость весенних туров в Петербург сократилась на четверть.

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