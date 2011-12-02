Уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге приблизился к плато

Опасность роста заболеваемости сохраняется.

В четверг, 8 апреля, в межведомственном координационном совете сообщили, что показатели заболеваемости коронавирусом в Петербурге близки к плато. Вторая волна спадает, но медленно.

Риск роста заболеваемости все еще сохраняется, вирус продолжает циркулировать в городе. Горожан призывают соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также вакцинироваться, потому как именно вакцина, по словам сотрудников комздрава, является действенной противоэпидемической мерой.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроется 13 мобильный пункт вакцинации.

Фото: Piter.TV