В Петербурге откроется 13 мобильный пункт вакцинации

Речь идет о пункте вакцинации в ТРК "Гулливер".

Завтра, 9 апреля, в торгово-развлекательном комплексе "Гулливер" на Торфяной дороге начнет работу 13-й мобильный пункт вакцинации, который будет работать ежедневно с 12 до 19 часов.

На данный момент в Петербурге действуют пункты на Невском и Коломяжском проспектах, на Якорной улице, на Полюстровском проспекте, Петергофском шоссе, а также на проспекте Энгельса, Выборгском шоссе и на улице Коллонтай, Торфяной дороге. Помимо этого пункты отрыты на "Газпром Арене", на улице Красного Текстильщика и в Ледовом дворце. Также работает выездная бригада в Михайловском театре.

В комитете по здравоохранению уточнили, что в Петербурге всего работают 134 пункта в различных медучреждениях.

Ранее мы писали, что Петербург готов вакцинировать иностранных студентов.

Фото: Piter.TV