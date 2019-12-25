Петербург готов вакцинировать иностранных студентов

Сложности с оформлением пока не решены.

В четверг, 8 апреля, вице-губернатор Владимир Княгинин сообщил, что Смольный готов к вакцинированию от коронавируса среди иностранных студентов.

Чиновник уточнил, что остались некоторые сложности с оформлением. За разъяснением администрация обратилась в федеральные органы власти за разъяснением: неясно, кто будет оплачивать вакцинацию иностранных граждан. Сроки начала прививочной кампании также пока не называют.

Ранее мы писали, что директор НИИ Пастера сравнил две вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV