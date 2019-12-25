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Петербург готов вакцинировать иностранных студентов
Сегодня, 19:20
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smirenny

Петербург готов вакцинировать иностранных студентов

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Сложности с оформлением пока не решены.

В четверг, 8 апреля, вице-губернатор Владимир Княгинин сообщил, что Смольный готов к вакцинированию от коронавируса среди иностранных студентов. 

Чиновник уточнил, что остались некоторые сложности с оформлением. За разъяснением администрация обратилась в федеральные органы власти за разъяснением: неясно, кто будет оплачивать вакцинацию иностранных граждан. Сроки начала прививочной кампании также пока не называют.

Ранее мы писали, что директор НИИ Пастера сравнил две вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, вакцинация, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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