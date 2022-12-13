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Уровень воды в Тихвинке упал ниже тревожной отметки
Сегодня, 10:16
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Уровень воды в Тихвинке упал ниже тревожной отметки

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Показатель составил 436 см при опасном уровне в 450 см.

По состоянию на воскресенье, 2 апреля, Уровень воды в реке Тихвинке упал ниже тревожной отметки, составив 436 сантиметров. Об этом сообщили представители районной администрации во "ВКонтакте".

Тревожной отметкой считается подъём воды до 450 см, а опасной – до 500 см.

В администрации района подчеркнули, что в случае возникновения экстренных ситуаций и необходимости эвакуации из подтопленных территорий жители должны незамедлительно обратиться по номеру телефона круглосуточной диспетчерской службы администрации Тихвинского района +7 (813) 677-11-35.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти с апреля начинается режим тишины на природоохранных территориях.

Фото: ВКонтакте / Администрация Тихвинского района

Теги: ленинградская область, река тихвинка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 11:40

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