Уровень воды в Тихвинке упал ниже тревожной отметки

По состоянию на воскресенье, 2 апреля, Уровень воды в реке Тихвинке упал ниже тревожной отметки, составив 436 сантиметров. Об этом сообщили представители районной администрации во "ВКонтакте".
Тревожной отметкой считается подъём воды до 450 см, а опасной – до 500 см.
В администрации района подчеркнули, что в случае возникновения экстренных ситуаций и необходимости эвакуации из подтопленных территорий жители должны незамедлительно обратиться по номеру телефона круглосуточной диспетчерской службы администрации Тихвинского района +7 (813) 677-11-35.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти с апреля начинается режим тишины на природоохранных территориях.
Фото: ВКонтакте / Администрация Тихвинского района
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