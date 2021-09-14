Из-за штормового ветра в Петербурге растет уровень воды

Порывы ветра достигают 24 м/с.

Штормовой ветер в Петербурге поднял в городе уровень воды. По данным Гидропоста Горного университета, только за последний час он вырос на 11 см.

Во вторник, 14 сентября, в 08:08 был зафиксирован 121 см, а в 09:06 — 132 см. Накануне вечером у Горного уровень составлял 55 см.

У судопропускного сооружения С-1 уровень воды повысился с 68 до 76 см за последние час. У С-2 — повышение на 10 см.

В пресс-службе петербургской дамбы сообщили о том, что поднятия уровня воды до критических значений не прогнозируется.

Видео: Instagram / @dambaspb_kzs