Утром 13 октября порывы ветра не превышали 11 м/с.

Угроза наводнения в Северной столице отступает: уровень воды в Неве снизился до 120 см над ординаром после ослабления ветра. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Так, утром 13 октября порывы ветра не превышали 11 м/с. На западе Ленобласти и в акватории Финского залива они составят 20 м/с.

Напомним, что опасность наводнения окончательно миновала после открытии петербургской дамбы. Актуальные замеры были сделаны на гидрологическом посту у Горного института он составляет 120 сантиметров над ординаром.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург 13 октября возьмёт паузу в дождях.

Фото: Piter.TV