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В Неве уровень воды достиг отметки в 96 сантиметров
Сегодня, 9:44
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В Неве уровень воды достиг отметки в 96 сантиметров

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По данным синоптика Александра Колесова, уровень воды у Горного института сегодня может достичь 120-140 сантиметров. 

В акватории Финского залива и на побережье Ленинградской области сохраняется сильный и порывистый ветер. По данным на 09:00, скорость западного ветра в порывах составляет 26 м/с, а на побережье – 18 м/с. В Неве начал повышаться уровень воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

На гидрологическом посту Горного института уровень воды достиг отметки в 96 см (по данным на 09:48).

Схема: Михаил Леус

По данным синоптика Александра Колесова, уровень воды у Горного института сегодня может достичь 120-140 сантиметров. 

Фото: Piter.tv

Теги: нева, уровень воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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