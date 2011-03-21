В Неве уровень воды достиг отметки в 96 сантиметров

В акватории Финского залива и на побережье Ленинградской области сохраняется сильный и порывистый ветер. По данным на 09:00, скорость западного ветра в порывах составляет 26 м/с, а на побережье – 18 м/с. В Неве начал повышаться уровень воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
На гидрологическом посту Горного института уровень воды достиг отметки в 96 см (по данным на 09:48).
Схема: Михаил Леус
По данным синоптика Александра Колесова, уровень воды у Горного института сегодня может достичь 120-140 сантиметров.
Фото: Piter.tv
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