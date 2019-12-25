В Петербурге 17 октября пройдут дожди и усилится ветер до 15-20 м/с

Температура воздуха 17 октября в Петербурге +10…+12 градусов.

В первый рабочий день синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием тыловой части североатлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди и усилится ветер. Возможно формирование нагонного наводнения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 17 октября в Петербурге +10…+12 градусов, по Ленобласти +8…+13 градусов. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник пройдут кратковременные дожди и похолодает, ветер стихнет.

Фото: Piter.tv