Уровень воды на реках Ленобласти приходит в норму после паводка

Несмотря на то, что зима была довольно снежная, вода в реках Ленобласти до критических отметок не поднималась.

В Ленобласти завершается паводок. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Несмотря на то, что зима была довольно снежная, вода в реках Ленобласти до критических отметок не поднималась. Паводок проходит в показателях, близких к норме.

Отслеживать уровень воды помогает система мониторинга паводковой обстановки через сеть гидрологических постов ФГБУ "Северо-Западное УГМС". В Ленобласти действует 23 поста, которые отслеживают ситуацию на 14 водоемах, и 30 датчиков мониторинга гидрологической обстановки.

С 25 марта по 6 апреля в регионе проводили ледовзрывные работы. В целом, площадь взрывных полей составила – 12 000 м², объём взрываемого льда – 4800 м².

Фото: правительство Ленобласти