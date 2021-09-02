В Ленобласти завершены ледовзрывные работы

Всего с 25 марта по 6 апреля специалистами проводились ледовзрывные работы на шести участках на реках Сясь, Свирь, Паша, Оять в Волховском и Лодейнопольском районах.

В Ленобласти завершились ледовзрывные работы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по 47 региону.

На реке Оять в районе поселка Доможирово 6 апреля состоялись завершающие работы по ослаблению ледового покрова на водоемах. Всего с 25 марта по 6 апреля специалистами проводились ледовзрывные работы на шести участках на реках Сясь, Свирь, Паша, Оять в Волховском и Лодейнопольском районах.

В целом, площадь взрывных полей составила – 12 000 м², объём взрываемого льда – 4800 м².

Данные мероприятия способствуют безаварийному пропуску весеннего половодья. По прогнозу специалистов Гидрометцентра, вскрытие большинства рек в регионе ожидается в первой-второй декадах апреля, в сроки близкие к норме.

Фото и видео: МЧС