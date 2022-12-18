Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года

Нынешний уровень снега в столице составил 33-38 сантиметров.

Уровень снега в Москве побил давний рекорд. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью "РИА НОвости".

По его словам, нынешний уровень снега в столице составил 33-38 сантиметров. Специалист уточнил, что подобное было в 1989 году, когда в Москве наблюдалось не более 31 сантиметра снежного покрова.

Также Тишковец заявил, что это максимальные климатические показатели всей зимы снежного покрова, которые обычно приходится на февраль.

Ранее мы сообщали, что в Москве завели дело после после того, как водитель сбил людей на остановке.

Видео: Telegram / РИА Новости