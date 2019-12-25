Уровень просрочек по кредитам в России вернулся на допандемийный уровень

Самая низкая доля просроченной задолженности фиксировалась в декабре 2019 года.

По итогам июня этого года доля кредитов, которые россияне просрочили на 90 и более дней, сократилась до 6,7% от общего объема задолженности. Это минимальный уровень как минимум за два года, сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс".

Отмечается, что весь объем розничного кредитного портфеля составляет порядка 12,55 трлн рублей.

По информации бюро, до этого самая низкая доля просроченной задолженности была в декабре 2019 года. Однако в начале пандемии она пошла в рост, достигнув пикового значения в августе прошлого года. После этого начался спад.

Банк России также фиксирует снижение просроченной задолженности. По данным регулятора, по итогам мая доля просрочки сократилась с 5,64% до 4,47%. Это соответствует уровню, который был до пандемии.

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