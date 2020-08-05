Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах

Банковские депозиты всегда проигрывали самым низкодоходным займам на фондовом рынке.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", как лучше сохранить деньги.

По его словам, банковские вклады не являются лучшим инструментом для хранения средств, потому что не покрывают потребительскую инфляцию минимум три года. По его словам, деньги лучше вложить в ОФЗ или облигации крупных госкомпаний. Дело в том, что они приносят прибыль как минимум в районе 7% годовых.

При этом нового налога на вклады здесь фактически можно даже не касаться — что с ним, что без него банковские депозиты всегда проигрывали самым низкодоходным займам на фондовом рынке, — сказал Коган.

Аналитик подчеркнул, что если вкладчик не очень внимательно прочитал договор, то есть риск лишиться дохода. Так, документ может оказаться "инвестиционным договором", по которому гарантированной доходности не будет.

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