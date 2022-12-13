За I квартал 2023 года уровень преступности в Петербурге вырос на 12%

Число тяжких и особо тяжких преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14%.

За I квартал 2023 года в Северной столице зарегистрировано 16,4 тыс. преступлений. Таким образом, показатель превысил цифры аналогичного периода на 12%. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на данные Петростата.

Судя по статистике, в 2021 году наибольшее количество преступлений было связано со статями "кража" и "мошенничество". За прошлый год вдвое увеличилось количество убийств и покушений на убийство, а в 2023-ем наблюдается прирост числа случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а случаи убийств сократились на 50%.

В общей сложности за период с января по март текущего года количество тяжких и особо тяжких преступлений в Петербурге в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14%. Аналитики полагают, что тенденция связана с ростом экономической и социально напряжённости.

Ранее мы сообщили о том, что зимой 2023 года в Петербурге на 10% снизилась преступность среди мигрантов.

Фото: Piter.TV