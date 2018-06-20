Опрос: россияне стали лучше относиться к Иосифу Сталину

Роль вождя народов в истории положительно оценили 70 %.

Россияне стали лучше относиться к Иосифу Сталину. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". Это рекорд за все годы соответствующих исследований.

Роль вождя народов в истории страны положительно оценили 70 % респондентов. Больше половины опрошенных (51 %) заявили о восхищении, уважении и симпатии к Сталину. В свою очередь 19 % высказали свое раздражение, страх и отвращение к государственному деятелю. Еще 11 % затруднились ответить.

Опрос был проведен с 21-27 марта 2019 года. Участие в нем приняли 1638 человек в возрасте от 18 лет, проживающие в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому методом личного интервью.

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Видео: YouTube / Lord Vader