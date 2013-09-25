Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 50,4%

Голикова призвала россиян быстрее прививаться от ковида.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что национальный уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции по стране достиг 50,4%. Такой статистикой чиновница поделилась с коллегами в рамках правительственного совещания при участии президента Владимира Путина.

По-прежнему самой важной задачей у нас с вами является достижение коллективного иммунитета. На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт полагает, что новый подъем заболеваемости ковидом в России неизбежен. Она призвала население РФ добиваться достижения достаточного уровня коллективного иммунитета к ковиду как можно раньше. Голикова обратила внимание региональных властей на обеспечение работы системы местного здравоохранения во время новогодних и рождественских праздников. Для этого требуется заранее предусмотреть запас лекарств и силы для реагирования на эпидситуацию. В ближайшее время кабмин дополнительно направит на данные цели (на поддержку ОМС) 89 млн рублей.

Вакцину от ковида для детей старше 12 лет зарегистрируют в России 24 ноября.

Фото и видео: kremlin.ru