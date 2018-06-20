Урологи из больницы святой Марии Магдалины сделали уникальную операцию младенцу

Урологи из Детской больницы святой Марии Магдалины провели уникальную операцию по дроблению камней в почках у годовалого ребенка. Об этом пишет пресс-служба медучреждения.
Камни в почках дробились с помощью лазера, поэтому у малыша не было никаких разрезов и кровопотерь. Эту операцию не могли сделать ни в одной другой городской больнице, так как у ребенка имеется множество сопутствующих заболеваний.
Сама операция длилась 50 минут. После ребенку не требуется восстановление и реабилитация. Его сразу же выпишут и отправят домой.
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Фото: пресс-служба больницы святой Марии Магдалины
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