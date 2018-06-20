Лечение колопроктологических заболеваний в Петербурге: опыт Городской больницы №40

В этом материале Piter.TV расскажет об отделении колопроктологии в Городской больнице №40 Курортного района. За более чем полувековой срок его работы свыше 100 тысяч пациентов получили высококвалифицированную помощь.

В современном мире существует множество тем, обсуждать которые не принято. Одна из них — наше здоровье. Есть болезни, при упоминании которых мы стыдливо отводим глаза в сторону. Речь идет о заболеваниях толстой кишки, заднего прохода и аноректальной области.

Некоторые люди готовы терпеть запоры или диарею, боли или зуд в заднем проходе, лишь бы не обращаться к врачу. Но вылечить геморрой, полипы, недержание и другие колопроктологические заболевания в домашних условиях невозможно. Самолечение может привести к ухудшению самочувствия и развитию серьезных осложнений. Поэтому лечить подобные болезни необходимо только с помощью врача-колопроктолога.

В этом материале Piter.TV расскажет, куда можно обратиться в Петербурге, если вы испытываете боли в тех самых зонах, о которых стыдно говорить. Городская больница №40 Курортного района имеет полувековой опыт лечения колопроктологических заболеваний.

Отделение колопроктологии в Городской больнице 40

Отделение колопроктологии открылось на базе 40-й больницы еще в 1963 году. Это было первое специализированное отделение в Ленинграде и одно из первых в стране. За это время более 100 тысяч пациентов получили высококвалифицированную помощь.

Для диагностики и лечения всех колопроктологических заболеваний в медучреждении используется современное оборудование: высокоэнергетические электрокоагуляторы, ультразвуковой скальпель Harmonic, хирургический диодный лазер Ceralas и другое. Операционные оснащены системой подачи стерильного воздуха и наркозными аппаратами ведущих мировых производителей. Трехместные палаты, оборудованы душем, туалетом и всем необходимым для комфортного отдыха и восстановления пациентов.

Лечение назначается только после тщательного обследования, которое включает в себя:

- гистологическое исследование;

- МРТ малого таза;

- колоноскопию;

- компьютерную томографию грудной клетки и брюшной полости;

- УЗИ;

- рентгенологическое исследование;

- лабораторные анализы.

Лечение опухолей прямой кишки и анального канала

Одним из важнейших направлений работы колопроктологического отделения городской больницы №40 является лечение доброкачественных и злокачественных опухолей прямой кишки и анального канала.

С помощью современных технологий мы можем удалить злокачественные опухоли на ранних стадиях развития, распространяющиеся по кишке, которые называются ЛСТ, и большие ворсинчатые аденомы. Раньше для этих операций использовали традиционную резекцию прямой кишки, через разрез передней брюшной стенки или проколы передней брюшной стенки, однако это сочеталось с возможностью развития серьезных послеоперационных осложнений, необходимостью формирования колостомы на передней брюшной стенке для защиты устья внизу. Потом требовалось еще одна операция по восстановлению кишечной непрерывности. Игорь Нечай, заведующий колопроктологическим отделением СПб ГБУЗ Городская больница №40

Сегодня врачи-колопроктологи вводят в прямую кишку проктоскоп. С его помощью удаляют участок кишки вместе с образованием. Затем рана ушивается. Этот этап зачастую оказывается самым кропотливым, так как хирурги-колопроктологи работают в очень узком поле. Применение подобных методик позволяет максимально снизить вероятность развития осложнений и рецидивов заболевания.

В кишку вводится газ в условиях карбоксиректум. Когда кишка хорошо раздута, все складки расправлены, мы работаем с увеличением, хорошо видим все особенности, все детали этой опухоли. И под четким визуальным контролем, который отображается на экране, проводится полнослойное удаление, как ранних стадий рака прямой кишки, так и больших крупных ворсинчатых аденом. Игорь Нечай, заведующий колопроктологическим отделением СПб ГБУЗ Городская больница №40

На отделении также проводится диагностика, лечение и профилактика таких болезней, как:

- геморрой;

- анальная трещина;

- свищ прямой кишки;

- эпителиальные копчиковые ходы;

- выпадение прямой кишки;

- ректоцеле;

- восстановление кишечной непрерывности;

- рецидив злокачественных опухолей толстой кишки;

- дивертикулярная болезнь и другие.

Есть еще и другие технологии, которые мы используем по программе ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь). Это лечение сложных экстрасфинктерных, трансфинктерных глубоких свищей прямой кишки. Это порой сложное заболевание и неспроста эти операции включены в программу ВМП, потому как для этой категории пациентов требуется пластические операции на анальном канале. Целый ряд особенностей, методик, обследования и интероперационного вмешательства для того, чтобы полностью ликвидировать свищ с одной стороны, а с другой сохранить адекватную функцию сфинктерного аппарата, функцию удержания. Игорь Нечай, заведующий колопроктологическим отделением СПб ГБУЗ Городская больница №40

Лечение геморроя в Городской больнице 40

Самым распространенным заболеванием, лечением которого занимаются врачи-колопроктологи 40-й больницы, является геморрой. Патологический процесс, который протекает в области прямой кишки и анального отверстия, приводит к варикозному расширению вен и образованию геморроидальных узлов. Медики больницы №40 Курортного района лечат это заболевание несколькими способами в зависимости от стадии развития.

Мы используем методику HAL-RAR. Это методика дезартеризации геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерометрии. Методика отличается тем, что нет ран в анальном канале, соответственно нет боли. Пациенты легко переносят эту операцию и через 2-3 дня уже возвращаются в строй. Используются и различные сшивающие аппараты, операция Лонга для лечения пациентов с хронической геморроидальной болезнью и некоторые другие технологии. Игорь Нечай, заведующий колопроктологическим отделением СПб ГБУЗ Городская больница №40

Проктология и колопроктология: симптомы заболеваний

Отбросить в сторону страх и стыд и обратиться за помощью к врачу-колопроктологу необходимо при следующих симптомах:

- боль в области анального канала и прямой кишки;

- кровотечение из прямой кишки;

- патологические выделения в виде гноя, слизи;

- новообразования и уплотнения у края анального канала;

- анальный зуд;

- запоры;

-изменение формы каловых масс.

Медики 40-й больницы предупреждают, что своевременное обращение к специалисту позволит быстро избавиться от болезни и улучшить качество жизни.

Фото, видео: Piter.TV