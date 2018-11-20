Петербуржец соблазнил школьницу в фастфуд-кафе на Финляндском вокзале

С заявлением в полицию обратилась мать девочки.

Накануне в полицию Петербурга пришла женщина и заявила об интимной связи ее 14-летней дочери и 21-летнего парня. Заявительница рассказала, что молодой человек знал, что девочка не достигла возраста согласия, но все равно ее совратил. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в фастфуд-кафе на Финляндском вокзале. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что петербуржец снимал встречу с подростком на телефон. Сотовый вместе с видеозаписью был изъят, а совратитель задержан.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сама девочка 5 февраля ушла из дома и до сих пор не вернулась.

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Фото: Piter.TV