  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец соблазнил школьницу в фастфуд-кафе на Финляндском вокзале
Сегодня, 10:32
214
Alena_Zinovieva

Петербуржец соблазнил школьницу в фастфуд-кафе на Финляндском вокзале

0 0

С заявлением в полицию обратилась мать девочки.

Накануне в полицию Петербурга пришла женщина и заявила об интимной связи ее 14-летней дочери и 21-летнего парня. Заявительница рассказала, что молодой человек знал, что девочка не достигла возраста согласия, но все равно ее совратил. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в фастфуд-кафе на Финляндском вокзале. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что петербуржец снимал встречу с подростком на телефон. Сотовый вместе с видеозаписью был изъят, а совратитель задержан.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сама девочка 5 февраля ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Ранее мы писали, что полиция Ленобласти ищет "Виталия", который надругался над 15-летней девушкой.

Фото: Piter.TV

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: секс с не достигшей возраста согласия, совращение малолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий