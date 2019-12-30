Урганту пригрозили уголовным делом из-за его шуток

Он представил коллаж, где в колыбели был изображен американский актёр Николас Кейдж в окружении овец и режиссёров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.

Адвокат, кандидат юридических наук и член Совета по правам человека при Президенте РФ Шота Горгадзе придумал, как наказать ведущего Ивана Урганта за его шутки в Рождество. Своей идее адвокат поделился в Twitter.

Поэтому адвокат отметил, что разумнее было бы подать заявление о возбуждении уголовного дела.

Напомним, участников "Сорок сороков" возмутил показанный в передаче коллаж, где в колыбели был изображен американский актёр Николас Кейдж в окружении овец и режиссёров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Активисты посчитали, что ведущий таким образом глумился над Рождеством.

Ранее Познер оценил требование лишить Ивана Урганта гражданства.

Видео: Instagram/ urgantcom